Ассанж назвал ложной информацию о работе WikiLeaks на Россию

БЕРЛИН, 19 мая – РИА Новости, Маргарита Костив. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж назвал ложной информацией заявления о том, что сайт действует в целях "российской пропаганды".

В интервью с Ассанжем еженедельник Spiegel заявил, что "в последние месяцы WikiLeaks постоянно упрекают в том, что она служит целям российской пропаганды и намеренной дезинформации".

"Наоборот, я называю это ложной информацией. После того, как Хиллари Клинтон проиграла выборы, она искала виноватых среди экс-главы ФБР Джеймса Коми, России и нас", — сказал Ассанж, добавив, что WikiLeaks никогда не будет подвергать цензуре полученную от своих источников информацию для того, чтобы пощадить того или иного кандидата на выборах.

По его словам, заявления о том, что источником опубликованных WikiLeaks документов ЦРУ могла быть российская сторона — "фантазии СМИ".

"Это фантазии средств массовой информации. В ходе своей последней пресс-конференции на посту президента США Барак Обама заявил, что у американского правительства нет доказательств сотрудничества WikiLeaks и России. Между тем, власти США полагают, что документы ЦРУ предоставило не государство, а одна из частных фирм, которая работает на ЦРУ", — добавил Ассанж.

Еженедельник взял интервью у Ассанжа до того, как стало известно, что прокуратура Швеции прекратила следствие в отношении него по подозрению в изнасиловании в 2010 году. Полиция Лондона опубликовала заявление, в котором предупредила, что в случае, если Ассанж покинет здание посольства, его снова арестуют. Поводом для ареста в Лондоне станет по-прежнему действующий ордер, выданный Вестминстерским магистратским судом после того, как основатель скандального сайта 29 июня 2012 года отказался сдаться суду. Власти Великобритании и США отказываются комментировать, направлен ли запрос на экстрадицию Ассанжа.