Водитель, совершивший наезд в Нью-Йорке, хотел "убить их всех"

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Водитель, совершивший накануне наезд на пешеходов в центре Нью-Йорка, "хотел убить их всех" и сожалеет, что полиция не застрелила его, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
По данным полиции, трое пострадавших остаются в критическом состоянии, состояние одной из них – 38-летней гражданки Канады – вызывает особенную обеспокоенность. Правоохранительные органы рассчитывают получить результаты анализов на содержание в крови наркотических веществ через несколько дней, сообщает агентство Рейтер.
Около полудня в четверг автомобиль совершил наезд на пешеходов на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. В результате погибла 18-летняя девушка, еще более 20 человек находятся в больницах с различными травмами. По предварительным данным генконсульства РФ в Нью-Йорке, информации о пострадавших россиянах не поступало. По словам мэра города Билла Де Блазио, на данный момент инцидент не рассматривается как теракт.
Тест на алкогольное опьянение, взятый у Рохаса, показал отрицательный результат, но британская Daily Mail сообщает, что он находился под воздействием синтетической марихуаны, вызывающей галлюцинации и эмоциональные расстройства.
В юридической системе штата Нью-Йорк убийство второй степени считается менее тяжким преступлением, чем умышленное убийство с заранее обдуманным намерением.