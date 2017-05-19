Макрон: военная операция в Сахеле не завершится до искоренения терроризма

Французские военные у вертолета на авиабазе малийских ВВС в городе Севаре. Архивное фото

Французские военные у вертолета на авиабазе малийских ВВС в городе Севаре. Архивное фото

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французская военная операция в Сахельском регионе не закончится до тех пор, пока не будет искоренен терроризм, сообщает агентство Рейтер.

"Операция Бархан завершится только тогда, когда в регионе больше не будет исламистского терроризма", — приводит агентство заявление Макрона, с которым он выступил перед французскими военными подразделениями, дислоцированными в Мали.

Президент Франции также сказал, что в четверг провел телефонный разговор с президентом Алжира Абдельазизом Бутефликой. В ходе телефонного разговора лидеры государств обсудили вопросы региональной безопасности.

Кроме того, Макрон высказал намерение принять участие во встрече стран Сахеля G5 Sahel. Данный формат был создан в 2014 году пятью африканскими государствами — Мавританией, Мали, Буркина Фасо, Нигером и Чадом — для обсуждения вопросов развития и безопасности в регионе.

В кратком, но насыщенном визите в Мали, который проходит в пятницу, французского президента сопровождает глава министерства обороны Сильви Гулар и министр иностранных дел, ранее занимавший пост главы военного ведомства, Жан-Ив Ле Дриан.

О том, что свою первую поездку он совершит к месту дислокации французского военного контингента, Макрон заявлял вскоре после избрания на высокий пост. Ожидалось, что визит состоится после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которая прошла в понедельник, 15 мая.

Франция проводит военные операции в Сахаро-Сахельском регионе, в Ираке и Сирии. Также французские военнослужащие участвуют в международных операциях. С 2013 года Франция направила для участия в операции в Мали около четырех тысяч военнослужащих.