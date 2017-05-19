В Иране в ряде городов закончились бюллетени, заявил кандидат в президенты
ТЕГЕРАН, 19 мая — РИА Новости. Избирательный штаб кандидата в президенты Ирана Ибрахима Раиси утверждает, что на многих избирательных участках около трех часов назад закончились бюллетени, а новые МВД якобы не желает выдавать, следует из заявления штаба, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Ранее власти Ирана, отмечая высокую явку населения, продлили голосование. Однако, по данным СМИ, к этому времени количество проголосовавших достигло порядка 30 миллионов человек, в то время как число лиц, имеющих право голоса, составляет 56 миллионов.
"Бюллетени в ряде городов закончились три часа назад. МВД не выдает новые. Бюллетени не доставляются в избирательные участки, где Раиси обгоняет (президента Ирана) Роухани", — говорится в заявлении.
Ранее в пятницу глава штаба Раиси Али Никзад направил соответствующее заявление комиссии по наблюдению за выборами, в котором еще до окончания голосования на избирательных участках он сообщил о нарушениях.
Среди нарушений Никзад указал на незаконное участие в агитационной деятельности сторонников правительства, действовавших в поддержку президента Ирана Хасана Роухани, который баллотируется на второй срок. Кроме того, он отметил, что избирателям предоставляли бюллетени для голосования без необходимых печатей.
Кандидатов в президенты четверо: действующий президент Хасан Роухани, аятолла Ибрахим Раиси, бывший вице-президент Мостафа Хашеми-Таба и кандидат от консерваторов Мостафа Ага-Мирсалим. Если ни один из них не наберет в первом туре более 50% голосов, спустя неделю состоится второй тур с участием двух кандидатов, набравших наибольшее число голосов.
© AP Photo / Vahid SalemiВ Иране проходят президентские выборы. В стране работает 63 тысячи избирательных участков.
В Иране проходят президентские выборы. В стране работает 63 тысячи избирательных участков.
© AP Photo / Ebrahim NorooziПравом голоса обладают около 56 миллионов человек.
Правом голоса обладают около 56 миллионов человек.
© REUTERS / TIMAКандидатов на пост президента четверо: действующий президент Хасан Роухани, аятолла Ибрахим Раиси, бывший вице-президент Мостафа Хашеми-Таба и кандидат от консерваторов Мостафа Ага-Мирсалим.
Кандидатов на пост президента четверо: действующий президент Хасан Роухани, аятолла Ибрахим Раиси, бывший вице-президент Мостафа Хашеми-Таба и кандидат от консерваторов Мостафа Ага-Мирсалим.
Женщины на избирательном участке в Тегеране после голосования.
© AP Photo / Ebrahim NorooziЕсли ни один из четырех кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов, то через неделю состоится второй тур, в котором примут участие кандидаты, за которых проголосовало наибольшее число избирателей.
Если ни один из четырех кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов, то через неделю состоится второй тур, в котором примут участие кандидаты, за которых проголосовало наибольшее число избирателей.
Одновременно с президентскими в Иране проходят выборы в городские советы и довыборы в парламент.
© REUTERS / Leader.irИранский религиозный и государственный деятель Али Хаменеи на избирательном участке в Тегеране.
Иранский религиозный и государственный деятель Али Хаменеи на избирательном участке в Тегеране.
© AP Photo / Vahid SalemiПо словам главы МИД Ирана Джавада Зарифа, министерству иностранных дел удалось организовать выборы президента в 102 странах мира.
По словам главы МИД Ирана Джавада Зарифа, министерству иностранных дел удалось организовать выборы президента в 102 странах мира.
© REUTERS / TIMAОн добавил, что за рубежом выборы организованы в 41 стране Азии, 26 странах Европы, 12 странах американского континента, 22 странах Африки.
Он добавил, что за рубежом выборы организованы в 41 стране Азии, 26 странах Европы, 12 странах американского континента, 22 странах Африки.
Из-за выборов в тегеранских школах отменили занятия.
© AFP 2017 / Behrouz MehriНа выборах отмечается высокая явка. В связи с этим власти приняли решение продлить время работы избирательных участков на два часа.
На выборах отмечается высокая явка. В связи с этим власти приняли решение продлить время работы избирательных участков на два часа.
© AP Photo / Vahid SalemiЛюди на избирательном участке в Тегеране.
Люди на избирательном участке в Тегеране.
© AFP 2017 / Behrouz MehriВ случае, если кандидаты будут не согласны с результатами выборов, в течение трех дней они смогут подать апелляцию.
В случае, если кандидаты будут не согласны с результатами выборов, в течение трех дней они смогут подать апелляцию.