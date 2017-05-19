В Иране в ряде городов закончились бюллетени, заявил кандидат в президенты

На избирательном участке в Тегеране

На избирательном участке в Тегеране

ТЕГЕРАН, 19 мая — РИА Новости. Избирательный штаб кандидата в президенты Ирана Ибрахима Раиси утверждает, что на многих избирательных участках около трех часов назад закончились бюллетени, а новые МВД якобы не желает выдавать, следует из заявления штаба, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Ранее власти Ирана, отмечая высокую явку населения, продлили голосование. Однако, по данным СМИ, к этому времени количество проголосовавших достигло порядка 30 миллионов человек, в то время как число лиц, имеющих право голоса, составляет 56 миллионов.

"Бюллетени в ряде городов закончились три часа назад. МВД не выдает новые. Бюллетени не доставляются в избирательные участки, где Раиси обгоняет (президента Ирана) Роухани", — говорится в заявлении.

Ранее в пятницу глава штаба Раиси Али Никзад направил соответствующее заявление комиссии по наблюдению за выборами, в котором еще до окончания голосования на избирательных участках он сообщил о нарушениях.

Среди нарушений Никзад указал на незаконное участие в агитационной деятельности сторонников правительства, действовавших в поддержку президента Ирана Хасана Роухани, который баллотируется на второй срок. Кроме того, он отметил, что избирателям предоставляли бюллетени для голосования без необходимых печатей.

Кандидатов в президенты четверо: действующий президент Хасан Роухани, аятолла Ибрахим Раиси, бывший вице-президент Мостафа Хашеми-Таба и кандидат от консерваторов Мостафа Ага-Мирсалим. Если ни один из них не наберет в первом туре более 50% голосов, спустя неделю состоится второй тур с участием двух кандидатов, набравших наибольшее число голосов.