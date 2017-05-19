Правительство Ливии открестилось от атаки на авиабазу на юге страны

КАИР, 19 мая — РИА Новости. Правительство национального согласия Ливии, заседающее в Триполи, заявило, что не отдавало приказ об атаке авиабазы на юге страны, в результате которой погибли свыше 100 человек, сообщает ливийское информационное агентство LANA.

Согласно заявлению президентского совета заседающего в Триполи кабмина, случившееся на юге страны "является военной эскалацией и затрудняет процесс национального примирения".

"Президентский совет не давал никаких распоряжений министерству обороны, как об этом говорят некоторые, и он не будет участвовать ни в каких действиях, несмотря на провокации, которые приведут к кровопролитию ливийцев", — приводит агентство текст заявления.

По данным телеканала Sky News Arabia, в результате атаки союзных правительству в Триполи группировок на авиабазу, контролируемую отрядами командующего ливийской национальной армией Халифы Хафтара близ ливийского города Брак-аш-Шати, в четверг погибли свыше 100 человек.

В Ливии сейчас царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем.

Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами.