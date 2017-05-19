США внесли в список санкций главаря ИГ* на Синае и лидера от "Хезболлах"

ВАШИНГТОН, 19 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. США внесли в список санкций главаря запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГ*) на Синае и одного из лидеров шиитского движения "Хезболлах", которое в США также считают террористическим, говорится в пресс-релизе госдепартамента.

Под санкции попал главарь подразделения ИГ* на Синайском полуострове в Египте Мухаммад аль-Исауи, известный также как Абу Усама аль-Масри. Он возглавляет группировку с момента гибели предыдущего главаря Абу Дуа аль-Ансари в 2016 году. В прошлом он был представителем группировки в СМИ.

От "Хезболлах" в список попал Хашим Сафиеддин, который входит в руководство движения. США считают "Хезболлах" ответственным за ряд терактов, включая теракт в посольстве США в Бейруте в 1983 году, когда погибли 63 человека, а также нападение на посольское здание в Бейруте в 1984 году, где погибло 24 человека.

* Террористическая организация, запрещенная в России.