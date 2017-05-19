Украинский "Оппозиционный блок" продолжит вести страницы в "ВКонтакте"

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости. Украинская парламентская фракция "Оппозиционный блок" продолжит вести страницы в российских социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", которые попали под санкции Киева, заявил депутат от этой политической силы Юрий Павленко.

Ранее президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, на Украине запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу в среду. В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации.

"Оппозиционный блок" не будет закрывать свои страницы в "ВКонтакте" и "Одноклассниках". Указ президента, давший зеленый свет решению СНБО, касается провайдеров, а не обычных граждан", — цитирует слова Павленко пресс-служба партии.

По его словам, миллионы украинцев все равно продолжают пользоваться этими ресурсами, обходя запреты провайдеров.

Председатель Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко ранее заявил, что в ближайшее время реализовать решение о санкциях невозможно, процедура "требует значительных финансовых вложений, времени для перестройки сетей доступа к интернету". Совладелец одного из украинских интернет-провайдеров Владимир Сидоренко в свою очередь напомнил, что решение о блокировании российских соцсетей можно легко обойти с помощью vpn-сервисов, proxy-серверов и других технических способов.