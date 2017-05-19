Британский политик выгнал журналиста за вопросы о связях с Ассанжем и РФ

ЛОНДОН, 19 мая – РИА Новости, Мария Табак. Бывший глава британской Партии независимости (UKIP), европарламентарий Найджел Фарадж выгнал корреспондента немецкой газеты Zeit Online Штеффена Добберта после того, как репортер задал ему целый ряд вопросов о связях с основателем Wikileaks Джулианом Ассанжем и Россией, сообщают британские СМИ.

Отвечая на вопрос о цели своего недавнего посещения посольства Эквадора в Лондоне для встречи с Ассанжем, Фарадж ответил, что его визит был связан с журналистикой. "Вас это не касается в любом случае. Это была частная встреча", — отметил Фарадж.

За этим вопросом последовали другие, в том числе о финансировании кампании за выход из ЕС. "Никаких денег от России мы не получали. Это просто смешно. То, что вы говорите, это теория заговора. Я не получил от России ни пенса. Я никогда бы не принял никаких денег, даже если бы мне предложили. Кампания была не про деньги. Это была компания, в центре которой был ясный, четкий посыл", — сказал Фарадж.

На вопрос о том, не выполнял ли он "задачу РФ", "разваливая ЕС", Фарадж ответил: "Я хочу, чтобы ЕС был разрушен, и неважно, хотят ли того же Господь Бог или Далай Лама". Затем экс-лидеру UKIP пришлось признать, что он "где-то три раза" получал гонорары за выступления в эфире телеканала RT.

Далее последовал вопрос о встрече в 2013 году с Александром Яковенко, занимавшим тогда пост замглавы МИД РФ, а теперь являющегося послом России в Лондоне. Вначале Фарадж отрицал, что такая встреча имела место, однако затем спросил: "И что из этого?" "Вы знаете, вы первый человек, который спрашивает меня, поддерживала ли меня Россия. Может, у вас особый немецкий склад ума. Ни один журналист в мире не задавал мне такие вопросы", — сказал Фарадж.

Пресс-секретарь Фараджа три раза пытался прервать интервью, прежде чем напрямую посоветовать начальнику прервать интервью. После четвертого предупреждения журналисту было указано на дверь.