Генпрокурор Египта направил в суд дела 14 человек, обвиняемых в терроризме

КАИР, 19 мая — РИА Новости. Генпрокурор Египта Набиль Садек направил в суд дела 14 человек, обвиняемых в подготовке терактов, трое из которых, по данным следствия, прошли подготовку в Сирии, сообщило египетское информагентство МЕНА.

По данным агентства, обвиняемым вменяется "формирование преступной экстремистской группировки с целью совершения убийств политических деятелей, сотрудников органов безопасности, совершение нападений, подрывов объектов государственной важности, полицейских участков".

Кроме того, фигуранты дела, по данным следствия, планировали нападения на египетских христиан, их имущество и церкви. Главной целью террористической ячейки было "расшатать основы государства, подорвать национальное единство".

Трое из участников группировки ранее вступили в ряды ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) в Сирии, обучались там основам ведения партизанской войны, использованию различного оружия и взрывчатки, чтобы затем применять свои навыки уже на египетской территории.

Группировка базировалась в пригороде Каира "Ас-Салям". При обыске у подозреваемых было изъято огнестрельное оружие, патроны, холодное оружие, инструкции по ведению подрывной деятельности, а также экстремистская литература, в которой описывалась идеология группировки. На данный момент удалось задержать 12 членов этой организации. Еще двое находятся в розыске.

Как ожидается, дело экстремистской группировки будет рассмотрено одним из столичных уголовных судов в срочном порядке.