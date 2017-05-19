БЕРЛИН, 19 мая – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Житель Мюнхена совершил акт самосожжения в центре города, сообщает пресс-служба полиции баварской столицы.

"Мужчина 54 лет родом из Мюнхена въехал в пятницу на своем автомобиле на Мариенплац (историческая площадь в центре Мюнхена). Между обелиском Марии и ратушей он вылил на себя несколько литров бензина и поджег себя", — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства.

Проходившие мимо прохожие сбили пламя с мужчины, после чего пострадавшего отправили в клинику, где он скончался час спустя. На его автомобиле фломастером были написаны несколько лозунгов, мотивы действий мужчины пока не установлены. Случай расследует уголовная полиция Мюнхена.