В ООН приветствуют решение о прекращении следствия по делу Ассанжа

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Мадс Анденас, председательствующий в рабочей группе ООН по незаконному лишению свободы, заявившей, что нахождение основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне приравнивается к незаконному аресту, приветствует решение о прекращении следствия в отношении него.

Прокуратура Швеции в пятницу сообщила, что прекратила следствие по делу Ассанжа, подозреваемого в изнасиловании в этой стране в 2010 году.

"Это победа верховенства права. Ордер на арест был спорным. Разногласия были и в британском, и в шведском верховных судах", — говорится в заявлении главы группы Мадса Анденаса (Mads Andenas), распространенном в микроблоге Twitter самим Ассанжем.

"Шведский верховный суд установил строгие требования и потребовал от прокуроров ускорить расследование дела или прекратить его. Рабочая группа ООН по незаконному лишению свободы обнаружила нарушения международного права", — отмечается в заявлении.

В Швеции летом 2010 года в отношении Ассанжа начались следственные действия по заявлению двух женщин о его сексуальных притязаниях во время пребывания в Стокгольме. Подозреваемого задержали в Лондоне 7 декабря того же года по запросу шведских правоохранительных органов, настаивавших на его выдаче. Однако через несколько дней Ассанжа отпустили на свободу под залог.

Подозреваемый находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года — тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в Wikileaks.