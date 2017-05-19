В ООН приветствуют решение о прекращении следствия по делу Ассанжа

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Мадс Анденас, председательствующий в рабочей группе ООН по незаконному лишению свободы, заявившей, что нахождение основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне приравнивается к незаконному аресту, приветствует решение о прекращении следствия в отношении него.
Прокуратура Швеции в пятницу сообщила, что прекратила следствие по делу Ассанжа, подозреваемого в изнасиловании в этой стране в 2010 году.
"Это победа верховенства права. Ордер на арест был спорным. Разногласия были и в британском, и в шведском верховных судах", — говорится в заявлении главы группы Мадса Анденаса (Mads Andenas), распространенном в микроблоге Twitter самим Ассанжем.
https://t.co/0VmWWBCxfC pic.twitter.com/ubFLuVc0Gs— Julian Assange (@JulianAssange) 19 мая 2017 г.
"Шведский верховный суд установил строгие требования и потребовал от прокуроров ускорить расследование дела или прекратить его. Рабочая группа ООН по незаконному лишению свободы обнаружила нарушения международного права", — отмечается в заявлении.
Подозреваемый находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года — тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в Wikileaks.