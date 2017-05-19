Представители ЕС прокомментировали запрет Киева российских соцсетей

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости. Власти Украины должны принять меры, чтобы решение о блокировке российских сайтов и соцсетей в стране не нарушало право на свободу выражения мнения, говорится в заявлении представительства ЕС на Украине.

Ранее президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, на Украине запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу в среду. В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации.

"Мы слышали публичные заявления украинских властей, что решение основывается на обеспокоенности относительно национальной информационной безопасности… Мы осознаем, что защита национальной безопасности является прерогативой украинского правительства. Однако мы ожидаем, что власти осуществят шаги относительно того, что ограничительные меры, принятые на основе национальной безопасности, не будут иметь негативного влияния на фундаментальное право на свободу мнения", — цитирует информагентство УНИАН заявление представительства.

При этом в Евросоюзе ожидают дальнейших объяснений от украинских властей, в том числе в части временного характера этих мер.