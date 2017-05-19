Глава делегации США в Крыму спрогнозировал смягчение санкций против региона

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава делегации США в Крыму, президент американского Центра гражданских инициатив Шэрон Теннисон прогнозирует смягчение западных санкций в отношении крымского региона.

"Ситуация меняется, и я думаю, что изменения эти будут не в долгосрочной перспективе, а, скорее всего, произойдут в ближайшем будущем. И здесь я говорю о сроках в шесть месяцев, в 12 месяцев. Это то, что я вижу, анализируя информацию, которую получаю с американских и европейских источников", — сказала Теннисон на пресс-конференции в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".

По ее словам, после снятия санкций, что обязательно произойдет, иностранцы потянутся в Крым и этот поток никто не сможет остановить.

"Крым является безумно привлекательным с точки зрения недвижимости, в первую очередь", — подчеркнула Теннисон.

По ее словам, некоторые выпускники Центра гражданских инициатив уже инвестируют в крымский регион.

"В первую очередь, они делают это, чтобы подтвердить и дать понять всем, что Крым русский", — подчеркнула Теннисон.