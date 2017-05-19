В СМИ сообщили, что ФБР обращалось к следователям по делу Ассанжа

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Шведский прокурор Марианн Ню признала, что американское Федеральное бюро расследований (ФБР) обращалось к следователям с просьбой предоставить информацию по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает портал Motherboard.

По данным сайта, Ню сообщила об этом журналистам после пресс-конференции в Стокгольме. Прокурор заявила, что в конце марта в ведомство пришло электронное письмо с запросом на информацию о деле Ассанжа, представитель которого представился сотрудником ФБР. Требования американского ведомства показались шведским властям слишком размытыми и они порекомендовали ФБР поискать необходимую информацию на официальном сайте прокуратуры.

На вопрос о том, кто именно из сотрудников бюро был отправителем запроса, Ню и ее коллега ответили, что не могут вспомнить конкретного имени, а само письмо было удалено, так как в нем не было информации, полезной следствию. Решение не сохранять переписку, по их словам, было принято в рамках их компетенций и не нарушает законодательство страны.

В ходе пресс-конференции в пятницу прокурор Марианн Ню заявила, что власти США не оказывали давления на шведскую прокуратуру в расследовании дела.

В Швеции летом 2010 года в отношении Ассанжа начались следственные действия по заявлению двух женщин о его сексуальных притязаниях во время пребывания в Стокгольме. Подозреваемого задержали в Лондоне 7 декабря того же года по запросу шведских правоохранительных органов, настаивавших на его выдаче. Однако через несколько дней Ассанжа отпустили на свободу под залог.

Подозреваемый находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года — тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в Wikileaks.

В пятницу стало известно, что прокуратура Швеции прекратила следствие по делу Ассанжа, подозреваемого в изнасиловании в 2010 году. Полиция Лондона опубликовала заявление, в котором предупредила, что в случае, если Ассанж покинет здание посольства, его снова арестуют. Поводом для ареста в Лондоне станет по-прежнему действующий ордер, выданный Вестминстерским магистратским судом после того, как основатель скандального сайта 29 июня 2012 года отказался сдаться суду.