Власти Ирана продлили время голосования на выборах на два часа

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Министерство внутренних дел Ирана продлило еще на два часа время голосования на проходящих в пятницу в стране выборах президента, говорится в сообщении МВД.

Власти ранее отмечали высокую явку на выборах, не исключая возможности продления времени голосования. Министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани Фазли отметил, что крайний срок продления — до полуночи.

"Глава МВД успешно продлил время приема голосов на президентских выборах Ирана на два часа, то есть, до 20.00 (18.30 мск — ред.)", — говорится в сообщении министерства.

Избирательные участки открылись в пятницу утром во всех городах Ирана на выборах нового президента страны. Одновременно с президентскими в Иране проходят выборы в городские советы и довыборы в парламент. Правом голоса обладают около 56 миллионов человек. Всего открылось около 63 тысяч участков.

Кандидатов в президенты четверо: действующий президент Хасан Роухани, аятолла Ибрахим Раиси, бывший вице-президент Мостафа Хашеми-Таба и кандидат от консерваторов Мостафа Ага-Мирсалим. Если ни один из них не наберет в первом туре более 50% голосов, спустя неделю состоится второй тур с участием двух кандидатов, набравших наибольшее число голосов.

Все четыре кандидата уже проголосовали.