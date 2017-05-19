Эквадор потребовал предоставить Ассанжу возможность покинуть посольство

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Глава МИД Эквадора Гийом Лонг заявил, что Великобритания должна предоставить основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу возможность покинуть территорию посольства страны в Лондоне.

Прокуратура Швеции в пятницу сообщила, что прекратила следствие по делу Ассанжа, подозреваемого в изнасиловании в Швеции в 2010 году. После оглашения решения полиция Лондона заявила, что в случае, если Ассанж покинет здание посольства, его снова арестуют. Поводом для ареста станет действующий ордер, выданный Вестминстерским магистратским судом в 2012 году.

"Европейский ордер на арест больше не действителен. Соединенное Королевство должно предоставить возможность беспрепятственного передвижения Джулиану Ассанжу", — написал министр в своем официальном микроблоге в Twitter.

В Швеции летом 2010 года в отношении Ассанжа начались следственные действия по заявлению двух женщин о его сексуальных притязаниях во время пребывания в Стокгольме. Подозреваемого задержали в Лондоне 7 декабря того же года по запросу шведских правоохранительных органов, настаивавших на его выдаче. Однако через несколько дней Ассанжа отпустили на свободу под залог.

Подозреваемый находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года — тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в Wikileaks.