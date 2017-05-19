Экс-конгрессмен признал себя виновным в преступлении на сексуальной почве

ВАШИНГТОН, 19 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Экс-конгрессмен Энтони Уинер, который сыграл значительную роль в предвыборной кампании в США, признает себя виновным в суде по обвинению в передаче непристойных материалов несовершеннолетней, сообщил телеканал Fox News.

Уинер сделает признание, что он обменивался неприличными фотографиями с 15-летней девушкой. Заседание суда пройдет позже в пятницу.

Скандал вокруг Уинера, по мнению ряда социологов, мог стоить президентского кресла Хиллари Клинтон. Уинер — муж ближайшей помощницы Клинтон Хумы Абедин, которая, по данным ФБР, пересылала на свой, общий с Уинером компьютер секретные электронные письма Клинтон в бытность последней госсекретарем. Когда Уинер попал в поле зрения правоохранительных органов из-за своих неприличных фотографий, которые он послал несовершеннолетней, письма обнаружились на его компьютере. О наличии этих писем объявил тогдашний директор ФБР Джеймс Коми за 10 дней до президентских выборов. После этого рейтинги Клинтон, опережавшей кандидата-республиканца Дональда Трампа в опросах, резко снизились. Трамп выиграл выборы и стал президентом. Клинтон публично заявляла, что действия директора ФБР стоили ей президентского поста. Абедин подала на раздельное проживание с супругом, хотя разводиться с ним не стала.

Это не первый скандал с участием Уинера. В 2011 году неприличные фото, которые Уинер послал другой женщине через Twitter, стоили ему политической карьеры — ему пришлось уйти из конгресса, где он представлял Нью-Йорк. В 2013 году Уинер безуспешно пытался баллотироваться в мэры Нью-Йорка.