В Киеве из-за запрета российских соцсетей на митинг вышли студенты

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости. Около 50 студентов проводят митинг возле здания администрации президента Украины с требованием объяснить запрет в стране российских социальных сетей, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее резидент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В частности, на Украине запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса", mail.ru. Указ вступил в силу в среду. В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации.

В частности, участники митинга держат в руках плакаты "Без ВК" нам жизнь горька", "Вы убиваете нашу субкультуру". Некоторые митингующие заклеили себе рты клейкой лентой.

Как сообщили участники митинга, они хотят услышать от властей причину блокирования социальных сетей и что нужно сделать, чтобы это решение было отменено.

Представители Национальной гвардии и полиции блокируют подход к зданию администрации президента. Студенты ведут себя неагрессивно, акция проходит спокойно и без каких-либо происшествий.