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В мире

Раскол в ЕС: Венгрия и Польша не хотят принимать мигрантов

17:1819.05.2017
(обновлено: 17:20 19.05.2017)
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© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовБеженцы, не успевшие перейти на венгерскую сторону, бредут вдоль границыБеженцы, не успевшие перейти на венгерскую сторону, бредут вдоль границы
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости, Игорь Гашков. В Европейском союзе набирают силу сторонники жестких мер против Венгрии — страны, отказывающейся участвовать в программе распределения мигрантов. Европейский парламент принял резолюцию, допускающую введение санкций против Будапешта, предусмотренных седьмой статьей Лиссабонского договора, заменяющего ЕС конституцию. Венгрия может потерять право голоса в Евросовете, а затем столкнуться с неопределенными "мерами воздействия", оставленными на усмотрение заинтересованных сторон. Власти восточноевропейского государства заявляют, что готовы пойти на открытый конфликт с ЕС, но новых мигрантов на свою территорию не допустят.

© AFP 2017 / Laszlo LauferВенгерские военные устанавливают ограждения против беженцев на границе с Хорватией
© AFP 2017 / Laszlo Laufer
Венгерские военные устанавливают ограждения против беженцев на границе с Хорватией

Макрон угрожает Венгрии

Беженцы переходят границу Сербии и Венгрии в районе поселка Реске. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Венгрия достроила второй забор от мигрантов на границе с Сербией
Новый президент Франции Эммануэль Макрон может стать лицом европейских элит, желающих наказать Венгрию. За несколько дней до избрания политик дал обещание ввести санкции одновременно против двух стран Восточной Европы — Венгрии и Польши. "Мы не можем сидеть сложа руки, когда в ЕС входят государства, которые ведут себя недопустимым образом в том, что касается университетов, беженцев, наших фундаментальных ценностей", — заявил политик, упомянув вслед за тем Варшаву и Будапешт. Французский президент дает понять, что с премьером Венгрии Виктором Орбаном у него связано стойкое личное предубеждение. Ранее глава государства называл этого иностранного лидера "союзником Марин Ле Пен" и политиком, "попирающим свободы".

Возможно, именно избрание Макрона придало решимости еврочиновникам, уже много лет испытывающим сложности с Венгрией. Шестнадцатого мая еврокомиссар по делам беженцев Димитрис Аврамопулос заявил, что направляет Орбану "последнее предупреждение" и ожидает реакции от Будапешта до истечения июня. "Если ничего не будет сделано, Еврокомиссия не остановится перед запуском юридической процедуры против Венгрии", — заявил чиновник, не исключающий финансовых санкций. 

© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи в Будапеште. 2 февраля 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи в Будапеште. 2 февраля 2017

Одновременно загоняемый в угол Виктор Орбан подвергается давлению по линии Европарламента. "Европейская народная партия", в состав фракции которой в этом органе входят депутаты от венгерской Fidesz, заявила о том, что представители Будапешта могут быть исключены из ее состава.

В Еврокомиссии полагают, что изменение венгерской миграционной политики — дело принципа. В 2015 году страны ЕС одобрили соглашение по распределению 160 тысяч беженцев между странами по фиксированным квотам. К настоящему времени Венгрия приняла наименьшее количество переселенцев. Чтобы побороть скепсис остальных стран Евросоюза (к настоящему времени "перераспределено" только 18 418 мигрантов), естественно начинать с Будапешта.

Вы еще не знаете мадьяров

Глава МИД Венгрии Петр Сиярто. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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Венгрия не считает Россию угрозой восточным членам НАТО
Для Виктора Орбана, в 2016 году проведшего референдум по вопросу о миграции (98% против, явка менее 50%), поставить заслон на пути массового переселенческого потока — вопрос политического престижа. Венгерские власти уверены, что вмешательство европейских институтов в миграционную политику наносит вред стране. "Резолюция Европарламента затрагивает вопросы, которые не относятся к компетенции этого органа, а также ЕС в целом", — заявил Янош Лазар, глава аппарата премьера Венгрии. В запасе у Будапешта есть аргумент, предназначенный для Западной Европы. В 2015 году, когда в Венгрии на краткое время действовали более мягкие миграционные правила, через территорию страны под видом беженцев прошли террористы, подорвавшие себя во Франции у стадиона Сен-Дени 13 ноября того же года.

Ссылаясь на этот факт, Виктор Орбан называет миграцию "троянским конем терроризма". В марте 2017 года венгерские власти обязали всех переселенцев, желающих подать прошение об убежище, размещаться в бытовках за колючей проволокой, установленных на границе с Сербией и Хорватией. Условия содержания переселенцев в этих контейнерах вызвали нарекания со стороны ООН. Однако Будапешт эта реакция не смущает, поскольку Верховный комиссариат организации по делам беженцев призвал ЕС не направлять беженцев в Венгрию, чтобы избежать нарушения прав человека. Суровая стратегия, как может показаться, оправдывает себя, хотя и существенно осложняет отношения с Брюсселем.

Чтобы показать, что он намерен сопротивляться давлению Евросоюза и далее, Орбан в 2017 году совершает "разворот на Восток". В мае венгерский лидер посетил Пекин, приняв участие в международном саммите с участием лидера КНР Си Цзиньпина, российского президента Владимира Путина и главы Турции Реджепа Эрдогана. 

Восточная Европа против Ближнего Востока

Варшава, Польша. Архивное фото
© Flickr / Terra Libera
Спикер сената: Польша в вопросе мигрантов будет опираться на мнение граждан
Политику давления на Венгрию в вопросе о мигрантах считает неприемлемой по крайней мере одна страна ЕС — Польша. В сентябре 2015 года Варшава подписала европейское соглашение о распределении мигрантов, однако пришедшие к власти спустя два месяца консерваторы заявили, что не намерены соблюдать это обязательство. В последние месяцы самые резкие реплики против ЕС по теме вынужденных переселенцев приходят именно из Варшавы. "Исключено, чтобы Польша в настоящее время приняла бы еще мигрантов, и никакие обязывающие квоты мы не примем", — считает премьер-министр страны Беата Шидло.

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПремьер-министр Польши Беата Шидло перед началом саммита 27 стран &mdash; участниц Евросоюза в Риме
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Польши Беата Шидло перед началом саммита 27 стран — участниц Евросоюза в Риме

Резче других о возможности приема мигрантов отзывается министр внутренних дел страны Мариуш Блащак: "Вспомним, что происходит сейчас в Западной  Европе. Вспомним террористические акты в больших странах Евросоюза. Вспомним, что все в них начиналось с маленьких мусульманских общин, которые затем стали большими". 

Польша не только готова поддержать Венгрию, вместе с которой входит в неформальное объединение "Вышеградская группа", но и может заручиться помощью другой страны ЕС — Австрии, также критически настроенной по отношению к миграции. В ЕС тем временем рассматривают меры воздействия по отношению к еще одной стране, стремящейся удержаться в стороне от переселенческого потока, — Чехии.

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