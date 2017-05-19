Раскол в ЕС: Венгрия и Польша не хотят принимать мигрантов

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости, Игорь Гашков. В Европейском союзе набирают силу сторонники жестких мер против Венгрии — страны, отказывающейся участвовать в программе распределения мигрантов. Европейский парламент принял резолюцию, допускающую введение санкций против Будапешта, предусмотренных седьмой статьей Лиссабонского договора, заменяющего ЕС конституцию. Венгрия может потерять право голоса в Евросовете, а затем столкнуться с неопределенными "мерами воздействия", оставленными на усмотрение заинтересованных сторон. Власти восточноевропейского государства заявляют, что готовы пойти на открытый конфликт с ЕС, но новых мигрантов на свою территорию не допустят.

Макрон угрожает Венгрии

Новый президент Франции Эммануэль Макрон может стать лицом европейских элит, желающих наказать Венгрию. За несколько дней до избрания политик дал обещание ввести санкции одновременно против двух стран Восточной Европы — Венгрии и Польши. "Мы не можем сидеть сложа руки, когда в ЕС входят государства, которые ведут себя недопустимым образом в том, что касается университетов, беженцев, наших фундаментальных ценностей", — заявил политик, упомянув вслед за тем Варшаву и Будапешт. Французский президент дает понять, что с премьером Венгрии Виктором Орбаном у него связано стойкое личное предубеждение. Ранее глава государства называл этого иностранного лидера "союзником Марин Ле Пен" и политиком, "попирающим свободы".

Возможно, именно избрание Макрона придало решимости еврочиновникам, уже много лет испытывающим сложности с Венгрией. Шестнадцатого мая еврокомиссар по делам беженцев Димитрис Аврамопулос заявил, что направляет Орбану "последнее предупреждение" и ожидает реакции от Будапешта до истечения июня. "Если ничего не будет сделано, Еврокомиссия не остановится перед запуском юридической процедуры против Венгрии", — заявил чиновник, не исключающий финансовых санкций.

Одновременно загоняемый в угол Виктор Орбан подвергается давлению по линии Европарламента. "Европейская народная партия", в состав фракции которой в этом органе входят депутаты от венгерской Fidesz, заявила о том, что представители Будапешта могут быть исключены из ее состава.

В Еврокомиссии полагают, что изменение венгерской миграционной политики — дело принципа. В 2015 году страны ЕС одобрили соглашение по распределению 160 тысяч беженцев между странами по фиксированным квотам. К настоящему времени Венгрия приняла наименьшее количество переселенцев. Чтобы побороть скепсис остальных стран Евросоюза (к настоящему времени "перераспределено" только 18 418 мигрантов), естественно начинать с Будапешта.

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Для Виктора Орбана, в 2016 году проведшего референдум по вопросу о миграции (98% против, явка менее 50%), поставить заслон на пути массового переселенческого потока — вопрос политического престижа. Венгерские власти уверены, что вмешательство европейских институтов в миграционную политику наносит вред стране. "Резолюция Европарламента затрагивает вопросы, которые не относятся к компетенции этого органа, а также ЕС в целом", — заявил Янош Лазар, глава аппарата премьера Венгрии. В запасе у Будапешта есть аргумент, предназначенный для Западной Европы. В 2015 году, когда в Венгрии на краткое время действовали более мягкие миграционные правила, через территорию страны под видом беженцев прошли террористы, подорвавшие себя во Франции у стадиона Сен-Дени 13 ноября того же года.

Ссылаясь на этот факт, Виктор Орбан называет миграцию "троянским конем терроризма". В марте 2017 года венгерские власти обязали всех переселенцев, желающих подать прошение об убежище, размещаться в бытовках за колючей проволокой, установленных на границе с Сербией и Хорватией. Условия содержания переселенцев в этих контейнерах вызвали нарекания со стороны ООН. Однако Будапешт эта реакция не смущает, поскольку Верховный комиссариат организации по делам беженцев призвал ЕС не направлять беженцев в Венгрию, чтобы избежать нарушения прав человека. Суровая стратегия, как может показаться, оправдывает себя, хотя и существенно осложняет отношения с Брюсселем.

Чтобы показать, что он намерен сопротивляться давлению Евросоюза и далее, Орбан в 2017 году совершает "разворот на Восток". В мае венгерский лидер посетил Пекин, приняв участие в международном саммите с участием лидера КНР Си Цзиньпина, российского президента Владимира Путина и главы Турции Реджепа Эрдогана.

Восточная Европа против Ближнего Востока

Политику давления на Венгрию в вопросе о мигрантах считает неприемлемой по крайней мере одна страна ЕС — Польша. В сентябре 2015 года Варшава подписала европейское соглашение о распределении мигрантов, однако пришедшие к власти спустя два месяца консерваторы заявили, что не намерены соблюдать это обязательство. В последние месяцы самые резкие реплики против ЕС по теме вынужденных переселенцев приходят именно из Варшавы. "Исключено, чтобы Польша в настоящее время приняла бы еще мигрантов, и никакие обязывающие квоты мы не примем", — считает премьер-министр страны Беата Шидло.

Резче других о возможности приема мигрантов отзывается министр внутренних дел страны Мариуш Блащак: "Вспомним, что происходит сейчас в Западной Европе. Вспомним террористические акты в больших странах Евросоюза. Вспомним, что все в них начиналось с маленьких мусульманских общин, которые затем стали большими".

Польша не только готова поддержать Венгрию, вместе с которой входит в неформальное объединение "Вышеградская группа", но и может заручиться помощью другой страны ЕС — Австрии, также критически настроенной по отношению к миграции. В ЕС тем временем рассматривают меры воздействия по отношению к еще одной стране, стремящейся удержаться в стороне от переселенческого потока, — Чехии.