Раскол в ЕС: Венгрия и Польша не хотят принимать мигрантов

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости, Игорь Гашков. В Европейском союзе набирают силу сторонники жестких мер против Венгрии — страны, отказывающейся участвовать в программе распределения мигрантов. Европейский парламент принял резолюцию, допускающую введение санкций против Будапешта, предусмотренных седьмой статьей Лиссабонского договора, заменяющего ЕС конституцию. Венгрия может потерять право голоса в Евросовете, а затем столкнуться с неопределенными "мерами воздействия", оставленными на усмотрение заинтересованных сторон. Власти восточноевропейского государства заявляют, что готовы пойти на открытый конфликт с ЕС, но новых мигрантов на свою территорию не допустят.
Макрон угрожает Венгрии
Возможно, именно избрание Макрона придало решимости еврочиновникам, уже много лет испытывающим сложности с Венгрией. Шестнадцатого мая еврокомиссар по делам беженцев Димитрис Аврамопулос заявил, что направляет Орбану "последнее предупреждение" и ожидает реакции от Будапешта до истечения июня. "Если ничего не будет сделано, Еврокомиссия не остановится перед запуском юридической процедуры против Венгрии", — заявил чиновник, не исключающий финансовых санкций.
Одновременно загоняемый в угол Виктор Орбан подвергается давлению по линии Европарламента. "Европейская народная партия", в состав фракции которой в этом органе входят депутаты от венгерской Fidesz, заявила о том, что представители Будапешта могут быть исключены из ее состава.
В Еврокомиссии полагают, что изменение венгерской миграционной политики — дело принципа. В 2015 году страны ЕС одобрили соглашение по распределению 160 тысяч беженцев между странами по фиксированным квотам. К настоящему времени Венгрия приняла наименьшее количество переселенцев. Чтобы побороть скепсис остальных стран Евросоюза (к настоящему времени "перераспределено" только 18 418 мигрантов), естественно начинать с Будапешта.
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Ссылаясь на этот факт, Виктор Орбан называет миграцию "троянским конем терроризма". В марте 2017 года венгерские власти обязали всех переселенцев, желающих подать прошение об убежище, размещаться в бытовках за колючей проволокой, установленных на границе с Сербией и Хорватией. Условия содержания переселенцев в этих контейнерах вызвали нарекания со стороны ООН. Однако Будапешт эта реакция не смущает, поскольку Верховный комиссариат организации по делам беженцев призвал ЕС не направлять беженцев в Венгрию, чтобы избежать нарушения прав человека. Суровая стратегия, как может показаться, оправдывает себя, хотя и существенно осложняет отношения с Брюсселем.
Чтобы показать, что он намерен сопротивляться давлению Евросоюза и далее, Орбан в 2017 году совершает "разворот на Восток". В мае венгерский лидер посетил Пекин, приняв участие в международном саммите с участием лидера КНР Си Цзиньпина, российского президента Владимира Путина и главы Турции Реджепа Эрдогана.
Восточная Европа против Ближнего Востокасчитает премьер-министр страны Беата Шидло.
Резче других о возможности приема мигрантов отзывается министр внутренних дел страны Мариуш Блащак: "Вспомним, что происходит сейчас в Западной Европе. Вспомним террористические акты в больших странах Евросоюза. Вспомним, что все в них начиналось с маленьких мусульманских общин, которые затем стали большими".
Польша не только готова поддержать Венгрию, вместе с которой входит в неформальное объединение "Вышеградская группа", но и может заручиться помощью другой страны ЕС — Австрии, также критически настроенной по отношению к миграции. В ЕС тем временем рассматривают меры воздействия по отношению к еще одной стране, стремящейся удержаться в стороне от переселенческого потока, — Чехии.