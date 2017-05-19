Ассанж заявил, что не простит клевету и семилетнее заключение

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что не простит своего семилетнего заключения без предъявления обвинений и не забудет клевету в свой адрес.

"Я находился в заключении на протяжении семи лет без предъявления обвинений, в это время мои дети росли, а мое имя порочили. Я не прощу и не забуду", — написал Ассанж на своей странице в социальной сети Twitter.

Прокуратура Швеции в пятницу сообщила, что прекратила следствие по делу Ассанжа, подозреваемого в изнасиловании в Швеции в 2010 году.

Ассанжа задержали в Лондоне 7 декабря того же года по запросу шведских правоохранительных органов, настаивавших на его выдаче. Однако через несколько дней Ассанжа отпустили на свободу под залог. Подозреваемый находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года — тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.

В пятницу после известий о прекращении дела в отношении Ассанжа в Швеции полиция Лондона заявила, что в случае, если Ассанж покинет здание посольства, его снова арестуют. Поводом для ареста в Лондоне станет по-прежнему действующий ордер, выданный Вестминстерским магистратским судом после того, как основатель скандального сайта 29 июня 2012 года отказался прийти в суд.