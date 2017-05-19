В ФРГ готовятся к запрету на пронос ноутбуков на всех рейсах в США

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Власти Германии готовятся к тому, что США запретят пронос ноутбуков на всех рейсах, направляющихся в страну, сообщает журнал Spiegel.

Как ранее сообщали СМИ, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает такую возможность. При этом, по данным представителей американского министерства внутренней безопасности, в случае распространения запрета на провоз крупных электронных устройств на все рейсы, направляющиеся в США, Европа не станет исключением.

Согласно информации Spiegel, сейчас в целях предотвращения задержек путешественники, летящие с пересадкой через аэропорты Германии, и прежде всего через крупнейший в стране аэропорт Франкфурт-на-Майне, должны зарегистрировать крупные электронные девайсы еще в аэропорту вылета.

В связи с этим, как отмечает издание, немецкие эксперты задаются вопросом, почему запрет касается лишь проноса ноутбуков в салон самолета, тогда как на багажное отделение он не распространяется. Они предупреждают, что в случае взрыва и пожара справиться с огнем было бы легче в салоне, нежели в багажном отделении, несмотря на находящиеся в нем камеры и автоматические системы пожаротушения.

"Однако после их активации нельзя зайти в багажное отделение и убедиться, что пожар действительно потушен", — цитирует журнал бывшего профессора Берлинского технического университета по авиакосмической инженерии Герхарда Хюттига.

Ранее США ввели запрет на пронос на борт электроники крупнее сотовых телефонов и смартфонов (исключение составляют медицинские устройства), который касается рейсов из десяти аэропортов на Ближнем Востоке и в Северной Африке и вступил в силу 25 марта.