Лавров заявил, что конфликты на Ближнем Востоке надо решать коллективно

НИКОСИЯ, 18 мая — РИА Новости. Конфликтные ситуации на Ближнем Востоке надо решать с участием всех игроков, без попытки кого-либо изолировать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы в принципиальном плане исходим из того, что сложнейшие проблемы региона Ближнего Востока и севера Африки можно решать только на коллективной основе, на инклюзивной основе с участием всех без исключения так называемых игроков, без попытки кого-то изолировать", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Кипра.