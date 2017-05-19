В СМИ сообщили о порядка 20 миллионах проголосовавших в Иране

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Порядка 20 миллионов из 56 миллионов человек проголосовали во время проходящих в Иране выборов, передает агентство Fars.

"На данный момент 20 миллионов человек из тех, кто обладает правом голоса, смогли проголосовать", — сообщил агентству источник.

Власти ранее отмечали высокую явку на проходящих в Иране выборах, не исключая возможности продления работы избирательных участков. Министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани Фазли сообщил журналистам, что решения о том, до какого времени будет продлена работа участков, пока нет.

"Пока не определено, до какого времени работа избирательных участков будет продлена, однако самое крайнее время — до полуночи", — приводит агентство его слова. Глава МВД также отметил, что после объявления результатов у кандидатов есть три дня на апелляцию, после этого будут представлены окончательные результаты.

Избирательные участки открылись в пятницу утром во всех городах Ирана на выборах нового президента страны. Одновременно с президентскими в Иране проходят выборы в городские советы и довыборы в парламент. Правом голоса обладают около 56 миллионов человек. Всего открылось около 63 тысяч участков.