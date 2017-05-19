СМИ: в драке в Стамбуле ранены пять греческих болельщиков

АНКАРА, 19 мая — РИА Новости. Драка между баскетбольными болельщиками турецкого "Фенербахче" и греческого"Олимпиакос", прибывшими на "Финал четырех" Евролиги, произошла в центре Стамбула, по крайней мере пять греков получили ранения, передает в пятницу агентство DHA.

"Финал четырех" Евролиги примет стамбульская арена "Синан Эрдем" с 19 по 21 мая. Московский ЦСКА сыграет в полуфинале с "Олимпиакосом", начало встречи в 18:30 мск. Другой полуфинальный матч между "Фенербахче" и испанским "Реалом" начнется в 21:30 мск.

Сообщается, что драка произошла на известной пешеходной улице Истикляль в стамбульском районе Таксим. Во время драки использовались фейерверки. Два греческих болельщика нуждаются в лечении, один из них получил ранение в ногу.

Полиция применила слезоточивый раз, чтобы пресечь столкновения. По меньшей мере четыре участника инцидента задержаны.