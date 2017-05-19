Египетские депутаты обсуждают государственное регулирование соцсетей

КАИР, 19 мая — РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Египетские депутаты обсуждают сразу несколько инициатив по принятию закона, который позволит государству регулировать доступ пользователей в Египте к социальным сетям в интернете, рассказал РИА Новости источник в Палате депутатов АРЕ.

Согласно предложению, которое уже циркулирует в стенах парламента, доступ в социальные сети будет осуществляться по так называемому национальному идентификационному номеру, который присваивается при рождении каждому гражданину АРЕ.

Кроме того, каждый пользователь соцсетей должен будет предоставить данные о месте жительства.

При этом власти смогут закрывать доступ к аккаунтам и сайтам, которые пропагандируют насилие и экстремизм. Также предполагается ввести уголовное наказание и крупные штрафы за нарушение закона в египетском сегменте интернета.

В то же время в СМИ появилась информация, что в Египте могут даже ввести плату за пользование социальными сетями.

На настоящий момент документ о регулировании соцсетей является инициативой депутата, который должен собрать в поддержку подписи еще 60 членов палаты. После этого документ направляется на рассмотрение комитета законодательных инициатив, который и примет решение о том, будет ли инициатива оформлена в законопроект и официально вынесена на обсуждение парламента.

Член комитета связи египетского парламента Марьям Азер подтвердила, что такой проект действительно находится в парламенте, однако еще не был официально представлен депутатам. "Один из депутатов подготовил документ, который направлен на обеспечение информационной безопасности, однако этот документ еще не был представлен на обсуждение, и в нем нет упоминания о введении сборов за пользование социальными сетями", — сказала Азер РИА Новости.

Другой депутат Зейнаб Салем полагает, что для обеспечения информационной безопасности потребуются как разработка новых технологий, так и принятие новых законов. "Я считаю, что необходимо обеспечить интересы всех сторон в вопросе информационной безопасности… Полагаю, что понадобится разрабатывать новые технологии… Что касается доступа к социальным сетям через национальный идентификационный номер, то для этого потребуются новые законы, которых нет в настоящее время", — сказала депутат.

В Египте, население которого превышает 90 миллионов человек, каждый третий гражданин пользуется социальными сетями. При этом только сетью Facebook пользуются около 27 миллионов египтян.

Правоохранительные органы указывают, что соцсети активно используются террористическими и экстремистскими организациями для распространения преступной идеологии, вербовки новых членов, координации деятельности с зарубежными сообщниками.