Новый глава МИД Франции провел первые переговоры с зарубежными коллегами

ПАРИЖ, 19 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Новый глава МИД Франции, ранее занимавший пост министра обороны, Жан-Ив Ле Дриан провел накануне первые переговоры с заграничными коллегами, заявил в пятницу в ходе брифинга официальный представитель ведомства Ромэн Надаль.

Так, с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини и с коллегами из ФРГ и Испании — Зигмаром Габриэлем и Альфонсо Дастисом — Ле Дриан обсудил европейские вопросы. С главой британского МИД Борисом Джонсоном французский министр договорился "тесно сотрудничать по международным вопросам".

В ходе переговоров с главами МИД Алжира, Марокко и Туниса — Рамтаном Ламамрой, Нассером Бурита и Хмаисом Жинауи Ле Дриан "напомнил о приверженности Франции приоритетным партнерским отношениям с каждой из этих стран". "Переговоры позволили рассмотреть задачи международной повестки и обсудить интенсификацию двусторонних отношений", — сказал Надаль.

Также глава французского внешнеполитического ведомства побеседовал с руководителем МИД ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном, с которым обсудил ситуацию в регионе и стратегическое партнерство между Францией и ОАЭ.

Помимо этого, в четверг состоялись переговоры между главами МИД Франции и Египта. В беседе с Самехом Шукри Ле Дриан отметил важность стратегического партнерства между Францией и Египтом.

"Двое министров обсудили региональные задачи и, в частности, ливийский кризис. Они подтвердили необходимость продолжения взаимодействия по этому вопросу и другим региональным кризисам", — отметил Надаль.

Главы двух ведомств обсудили ситуацию с близкими жертв авиакатастрофы, произошедшей 19 мая 2016 года с самолетом компании EgyptAir. "Франция желает, чтобы на причины этой катастрофы был при участии египетских властей пролит свет. Французские власти не пожалеют усилий для достижения этой цели", — сказал представитель ведомства.

Ле Дриан занял пост министра иностранных дел Франции в среду, когда Елисейский дворец официально объявил состав нового правительства. В кабмин вошли 22 человека — поровну мужчин и женщин, причем 18 из них занимают посты министров, а еще четверо — госсекретарей. Глава правительства — премьер-министр Эдуар Филипп — был назначен новым президентом страны Эммануэлем Макроном в минувший понедельник.