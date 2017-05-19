В Милане изучают исламистский след в нападении на патруль

РИМ, 19 мая — РИА Новости, Александр Логунов. Правоохранители изучают экстремистский след в деле о нападении молодого итальянца тунисского происхождения на патруль на миланском вокзале.

Как сообщалось ранее, вечером в четверг в ходе обычной проверки документов выходец из одной из североафриканских стран выхватил нож и атаковал стражей порядка. Неопасные для жизни ранения получили двое военных и полицейский.

Нападавшего скрутили после ожесточенной схватки. Им оказался некий 20-летний Исмаил Хосни. Он является гражданином Италии и родился в Милане в смешанной итало-тунисской семье.

После задержания Хосни следователи начать изучать страницы его социальных сетей и круг знакомств. Выяснилось, что начиная с прошлого лета на смену фотографиям из жизни среднего итальянского тинейджера пришли публикации с видеозаписями боевых действий на Ближнем Востоке с участием террористов. Особое внимание правоохранителей привлек пост с песней, восхваляющей террористов из запрещенной в РФ группировки "Исламского государства*".

Под этой публикацией Хосни написал: "Самый красивый гимн ИГ*, что я слышал за свою жизнь".

Как заявил начальник квестуры (полицейского управления) Милана Марчелло Кардона, Хосни уже привлекался к ответственности в декабре прошлого года за распространение наркотиков на миланском вокзале. Он отметил, что предполагаемый преступник долгое время жил в Тунисе и вернулся в Италию в 2015 году.

"Он был вроде кочевника и жил в чем-то вроде автомобиля. После ареста он не говорил об ИГ*, так что пока поводов говорить о терроризме нет", — заявил Кардона.

Нападение Хосни уже породило полемику во властных структурах: В связи с инцидентом президент области Ломбардия Роберто Марони потребовал отменить марш в поддержку мигрантов, запланированный на субботу 20 мая. Ему ответил мэр Милана Джузеппе Сала, попенявший главе региона на то, что тот забыл о христианских заповедях, несмотря на недавнее селфи с папой Римским. После посещения в больнице раненых стражей порядка миланский градоначальник подтвердил, что марш состоится.

*Террористическая организация, запрещенная в России.