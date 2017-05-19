Британский премьер дистанцировалась от решения о судьбе Ассанжа

ЛОНДОН, 19 мая — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дистанцировалась от необходимости принимать решение относительно дальнейшей судьбы основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.

Прокуратура Швеции в пятницу сообщила, что прекратила следствие по делу Ассанжа, подозреваемого в изнасиловании в Швеции в 2010 году.

"Любое решение относительно Джулиана Ассанжа находится в сфере компетенции полиции", — сказала Мэй в пятницу, выступая на предвыборном мероприятии Консервативной партии в Шотландии, прямую трансляцию ведет телеканал Sky News

Ассанжа задержали в Лондоне 7 декабря того же года по запросу шведских правоохранительных органов, настаивавших на его выдаче. Однако через несколько дней Ассанжа отпустили на свободу под залог. Подозреваемый находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года — тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.

В пятницу после известий о прекращении дела в отношении Ассанжа в Швеции полиция Лондона заявила, что в случае, если Ассанж покинет здание посольства, его снова арестуют. Поводом для ареста в Лондоне станет по-прежнему действующий ордер, выданный Вестминстерским магистратским судом после того, как основатель скандального сайта 29 июня 2012 года отказался прийти в суд.