Штайнмайер заявил, что ЕС не требует от Польши создавать лагеря беженцев

ВАРШАВА, 19 мая — РИА Новости. Евросоюз не требует от Польши создавать лагеря для беженцев, заявил в пятницу президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой.

Польша отказалась принимать на своей территории беженцев в рамках программы Евросоюза по их расселению. Премьер-министр страны Беата Шидло заявила, что это официальная позиция польского правительства. Польские власти неоднократно заявляли о том, что выступают против принудительного перемещения беженцев, однако готовы оказывать помощь мигрантам в том случае, если добровольно выразят желание жить на территории страны.

"Никто не считает, что это реально… Я не знаю никого в Европе, кто бы такое предложил", — сказал Штайнмайер, отвечая на вопрос о возможности создания в Польше лагерей для принудительного расселения беженцев.

В свою очередь Дуда вновь напомнил, что Польша не против принятия беженцев на добровольной основе. "Я не представляю ситуацию, что кого-то силой доставляют в Польшу и силой здесь удерживают", — сказал он.

Ранее во вторник еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос заявил, что Еврокомиссия намерена в июне пригрозить Польше и Венгрии санкциями, если они в течение месяца не начнут принимать беженцев, оказавшихся в Италии и Греции.

В сентябре 2015 года главы МВД ЕС большинством голосов решили расселить в 23 из 28 стран сообщества, помимо ранее согласованных 40 тысяч соискателей убежища, еще 120 тысяч беженцев, находящихся на территории Евросоюза.