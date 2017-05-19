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В мире

Победа Ассанжа: Швеция прекратила следствие по делу создателя WikiLeaks

Сюжет:
Прекращение дела Джулиана Ассанжа (10)
15:4219.05.2017
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© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкДжулиан Ассанж у посольства Эквадора в Лондоне. Архивное фотоДжулиан Ассанж у посольства Эквадора в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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СТОКГОЛЬМ, 19 мая – РИА Новости, Людмила Божко. Прокуратура Швеции сообщила в пятницу, что прекратила следствие по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, подозреваемого в изнасиловании в Швеции в 2010 году, а также приняла решение отозвать ордер на его арест.

"Согласно закону, расследование должно быть проведено в кратчайшие сроки. Когда у прокурора нет возможности для принятия дальнейших мер в расследовании, то он обязан закрыть предварительное следствие", — сказала прокурор Марианн Ню, слова которой приводятся в сообщении для прессы.

Прокурор пояснила, что Джулиан Ассанж укрывается в посольстве Эквадора в Лондоне пять лет и находится там до сих пор. Он уклонился от всех попыток шведских и британских властей добиться его передачи Швеции согласно правилам ЕС. "Моя оценка заключается в том, что выдача не будет реализована в обозримом будущем", — сказала прокурор.

Вид на Париж, Франция. Архивное фото
© AFP 2017 / Patrick Kovarik
Адвокат заявил, что Ассанж будет пытаться получить убежище во Франции
Поэтому прокурор сделала вывод, что все возможности для ведения следствия исчерпаны и что для продолжения следствия требуется формальное предъявление подозрений в совершении преступления. "Не следует ожидать, что мы можем получить в этом содействие Эквадора. Поэтому следствие прекращается", — сказал Марианн Ню.

По ее словам, прекращение дела означает, что необходимости в ордере на арест Ассанжа больше нет, и поэтому он отзывается.

Следствие может быть возобновлено

На пресс-конференции, прошедшей в пятницу в Стокгольме в связи с прекращением дела, прокурор Марианн Ню сказала, что следствие по делу Джулиана Ассанжа может быть все же возобновлено в том случае, если он окажется в Швеции до 2020 года, до истечения срока давности преступления, в котором он подозревается.

"Следствие может быть возобновлено, если Джулиан Ассанж окажется в Швеции до 2020 года, когда истекает срок давности преступления, в котором он подозревается", — заявила она.

Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Обвинитель Ассанжа "шокирована" решением прокуратуры Швеции, сообщили в СМИ
Во время пресс-конференции она также сообщила, что власти США не оказывали давления на шведские органы по делу о Джулиане Ассанже.

"Какого-либо давления не осуществлялось. Давления в какой-либо форме не было", — сказала она.

Тотальная победа Ассанжа

Шведский адвокат Ассанжа Пер Самуэльссон выразил удовлетворение решением прокуратуры, сказав, что этот вопрос они поднимали в суде в течение нескольких лет.

"Это тотальная победа для Джулиана Ассанжа. Он может покинуть посольство в любой момент", — сказал адвокат шведскому радио SR.

Адвокат также заметил, что приказ лондонской полиции арестовать его клиента, если он покинет посольство Эквадора, уже не имеет отношения к Швеции.

"Дело Ассанжа со шведской стороны закончено — прекращено следствие и отменен ордер на арест. Будет ли Ассанж задержан после того, как покинет посольство, не является вопросом Швеции", — сказал Пер Самуэльссон шведскому телевидению SVT.

Адвокат Ассанжа Хуан Бранко заявил, что его клиент обратится за предоставлением убежища во Франции после прекращения прокуратурой Швеции следствия по по его делу, передает в пятницу портал France Info.

"Он (Ассанж) будет пытаться просить Францию сделать такой жест и предоставить убежище для того, чтобы защититься от преследования от США в отношении него", — приводит портал слова Бранко.

В Швеции летом 2010 года в отношении основателя WikiLeaks Ассанжа начались следственные действия по заявлению двух женщин о его сексуальных притязаниях во время пребывания в Стокгольме. Сам Ассанж все эти годы говорил, что не считает себя виновным в совершении каких-либо преступлений.

Основатель сайта Wikileaks Джулиан Ассанж. Архивное фото
© РИА Новости / Елена Пахомова
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Прокурор: власти США не давили на прокуратуру Швеции в деле Ассанжа
Его задержали в Лондоне 7 декабря того же года по запросу шведских правоохранительных органов, настаивавших на его выдаче. Однако, через несколько дней Ассанжа отпустили на свободу под залог.

Подозреваемый находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года — тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений его экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.

Следователи допросили Ассанжа в посольстве Эквадора в середине ноября 2016 года.

В середине августа 2015 года стало известно, что прокуратура Швеции в связи с истечением срока давности сняла с Ассанжа подозрения в совершении преступления в отношении одной из женщин. До настоящего времени он подозревался по одному пункту, который касается изнасилования с менее отягчающими обстоятельствами, срок давности истекает в августе 2020 года.

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