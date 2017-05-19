Американский политик назвала Хилари Клинтон "русским агентом"

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Член Республиканской партии из штата Нью-Джерси Анна Литтл заподозрила экс-кандидата на пост президента США Хилари Клинтон в "связях с Россией", сообщает RT.

Политик-республиканец назвала Клинтон "русским агентом", который пытается развалить США по заданию Кремля, отмечает RT.

С ее точки зрения, своими призывами не поддерживать законно избранного президента США Дональда Трампа экс-госсекретарь стремится расколоть страну. Это позволит России расширить свое влияние и в то же время увеличить отчисления в Фонд семьи Клинтон, полагает Хилл.

Между тем, 52 процента американцев считают, что конгрессу США следует начать расследование в отношении Билла и Хиллари Клинтон "на предмет связи с Россией". Об этом свидетельствуют данные апрельского опроса центра общественного мнения Rasmussen Reports, пишет RT.

В среду Министерство юстиции США назначило экс-главу ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором по расследованию "вмешательства России" в президентские выборы в США в 2016 году. Американские спецслужбы неоднократно обвиняли Москву в попытке повлиять на ход предвыборной кампании. В Кремле опровергли эти обвинения, назвав их "абсолютно голословными".