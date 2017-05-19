Адвокат заявил, что Ассанж будет пытаться получить убежище во Франции

ПАРИЖ, 19 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Адвокат основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Хуан Бранко (Juan Branco) заявил, что его клиент обратится за предоставлением убежища во Франции после прекращения прокуратурой Швеции следствия по делу об изнасиловании, передает в пятницу портал France Info.

"Он (Ассанж) будет пытаться просить Францию сделать такой жест и предоставить убежище для того, чтобы защититься от преследования от США в отношении него", — приводит портал слова Бранко.

Правозащитник отмечает, что "Франция понесет ответственность за решение" о предоставлении убежища его клиенту.

В пятницу стало известно, что прокуратура Швеции прекратила следствие по делу Ассанжа, подозреваемого в изнасиловании в 2010 году. Полиция Лондона опубликовала заявление, в котором предупредила, что в случае, если Ассанж покинет здание посольства, его снова арестуют. Поводом для ареста в Лондоне станет по-прежнему действующий ордер, выданный Вестминстерским магистратским судом после того, как основатель скандального сайта 29 июня 2012 года отказался сдаться суду.