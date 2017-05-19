Эксперт: план поддержки жертв терактов войдет в повестку дня Совета Европы

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Принятый в Никосии Советом Европы план по помощи жертвам терактов является сигналом Страсбурга, что теперь эта тема будет в регулярной в повестке дня организации, включая работу ЕСПЧ, заявил РИА Новости главный редактор Бюллетеня Европейского суда Юрий Берестнев.

В пятницу министры иностранных дел государств-членов СЕ приняли в Никосии новые принципы по поддержке и компенсации пострадавшим от террористических атак в 47 членах СЕ. Речь идет о необходимости оказания бесплатной помощи пострадавшим (медицинской, психологический, социальной и материальной). В документе также говорится "о создании информационных пунктов для потерпевших, эффективном доступе к правосудию, а также о надлежащей и своевременной компенсации". Также подчеркивается важность защиты личной и семейной жизни пострадавших, обеспечения общественного признания и памяти погибших.

"Важным является сигнал, посылаемый Страсбургом всем своим странам-членам: отныне эта тема будет в регулярной повестке дня организации, включая дальнейшее развитие прецедентной практики ЕСПЧ", — сказал Берестнев.

"Проблема относительно слабой защиты интересов и прав жертв преступлений, в том числе и террористической направленности, давно волнует российские власти и представителей правоохранительных органов, а также ряда общественных организаций. Этот вопрос зачастую противопоставлялся усилиям правозащитных организаций, которых обвиняли, что их интересует, дескать, только соблюдение прав преступников", — добавил он.

Однако, заметил собеседник агентства, за громкими заявлениями "не следовали какие-либо серьезные практические шаги".

"Более того, государственные органы системно не признают свою ответственность за непредотвращение терактов, предлагая жертвам взыскивать ущерб с самих террористов — когда их поймают и можно будет попытаться взыскать с них деньги в гражданско-правовом порядке. Если, конечно, это тоже удастся сделать. При этом жертвам выплачивается материальная помощь, но в добровольном" порядке", — подчеркнул он.

"Исходя из этой ситуации и учитывая недавнее знаковое постановление ЕСПЧ по Беслану, вызвавшее полное неприятие властей, можно ожидать, что новые страсбургские документы в обозримом будущем не повлекут каких-либо существенных изменений в российской политике, хотя и представляются весьма важными", — считает Берестнев.

Иск в ЕСПЧ был подан представителями 409 граждан РФ. Заявители отмечали, что в отношении теракта в Беслане властями "не было проведено эффективного расследования этих событий". Решение о приемлемости жалобы было обнародовано 2 июля 2015 года после публичных слушаний. В середине апреля этого года Страсбургский суд огласил свое решение о теракте в Беслане, по которому Россия должна выплатить заявителям общую сумму 2 миллиона 955 тысяч евро в качестве морального ущерба, а также 88 тысяч евро представителям заявителей в качестве компенсации издержек. Минюст РФ заявил, что намерен обжаловать данное решение.