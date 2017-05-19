Израиль рассекретил 150 тысяч страниц архивов к юбилею Шестидневной войны

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 мая – РИА Новости. Власти Израиля открыли для общественности свыше 150 тысяч страниц политических документов периода Шестидневной войны 1967 года, когда под контроль еврейского государства перешли обширные территории с арабским населением, включая Восточный Иерусалим и Западный берег реки Иордан.

Публикация в интернете протоколов заседаний правительства, бумаг министерств и ведомств, фрагментов из личных архивов государственных деятелей той поры, фотографий, звуко- видеозаписей приурочена к полувековому юбилею конфликта, триумфального для израильтян, но породившего проблемы, которые не решены по сей день.

"Впервые за 50 лет становится возможным пристально проследить динамику принятия правительственных решений, касающихся Шестидневной войны", — пояснил сотрудник Госархива Яаков Лазовик.

"Почему так долго ждали и почему решились атаковать? Насколько успешно правительство руководило военными действиями или же череда событий была слишком быстротечна? Как шло дипломатическое противостояние в ООН, как события в Нью-Йорке влияли на происходившее здесь и наоборот?" — перечисляет он вопросы, на которые дадут ответы документы, введенные в научный оборот.

По итогам войны, которая шла с 5 по 10 июня 1967 года, израильтяне отбили у иорданцев Западный берег и Восточный Иерусалим, у египтян — Синайский полуостров и сектор Газа, у сирийцев — Голанские высоты. Боевые действия против арабских соседей тогда начал Израиль, предвосхищая неминуемую, как считается, военную агрессию с их стороны.

Принадлежность оккупированного Западного берега и аннексированного Восточного Иерусалима с историческим центром города и святынями трех монотеистических религий остается предметом палестино-израильского конфликта, решить который пытается далеко не первое поколение мировых лидеров.

Из сектора Газа израильтяне ушли в 2005 году, но сохраняют блокаду анклава, где под властью исламистов из ХАМАС живут два миллиона палестинцев. Попытки урегулировать статус Голанских высот, также аннексированных Израилем, сошли на нет с началом гражданской войны в Сирии. Синайский полуостров, самый крупный территориальный трофей Шестидневной войны, был возвращен Египту по условиям двустороннего мирного договора.