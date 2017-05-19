В Испании левая коалиция предложила вынести вотум недоверия Рахою

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Коалиция "Объединившись, можем" (Podemos и "Объединенные левые") в пятницу зарегистрировала предложение о вынесении вотума недоверия премьер-министру Испании Мариано Рахою в Конгрессе депутатов испанского парламента, сообщает телеканал Terra.

После регистрации предложения, представитель коалиции Айрин Монтеро заявила, что вотум недоверия направляет "ясное послание о том, что есть серьезная, надежная и убедительная альтернатива Рахою, которая больше не будет терпеть коррупционную деятельность по расхищению того, что принадлежит государству".

В качестве кандидата на пост премьер-министра коалиция предлагает руководителя левой партии Podemos Пабло Иглесиаса.

Левый блок "Объединившись, можем" является третьим по числу мест в 350-местном конгрессе депутатов (нижняя палата парламента), у блока 67 мандатов.

Ранее сообщалось, что партия Podemos планирует предъявить вотум недоверия Рахою. Это решение, по словам Иглесиаса, было принято после ряда коррупционных разоблачений в отношении членов правящей Народной партии Испании.

Дело "Gurthel" — одно из самых громких коррупционных дел в Испании за последние годы. В ходе расследования удалось установить существование на протяжении 18 лет в руководящей Народной партии Испании "двойной бухгалтерии". С 1990 по 2008 годы в партии существовали кроме официальной бухгалтерии несколько счетов, где регистрировались текущие финансовые расходы. Оппозиция потребовала отставки премьера Мариано Рахоя, а в стране проходили многотысячные митинги протеста.