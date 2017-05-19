Еврокомиссия приветствует принятие парламентом в Греции реформ в экономике

БРЮССЕЛЬ, 19 мая – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия приветствует принятие парламентом Греции закона, необходимого для выполнения ее договоренности с кредиторами, заявила на брифинге в пятницу пресс-секретарь Еврокомиссии Анника Брайдтхардт.

Так называемые институты или представители кредиторов — Еврокомиссия, ЕЦБ, МВФ и Европейский фонд стабильности (ESM, дает кредиты) — регулярно проводят оценки состояния экономики Греции, а также выполнения ее властями условий программы кредитования. Эти условия включают в себя, в частности, требования проведения болезненных реформ. Выполнение требований программы открывает путь для перечисления траншей кредитов. Последняя, вторая оценка ситуации в Греции затянулась на несколько месяцев и, наконец, в начале мае институты и власти Греции смогла заключить предварительное соглашение о реформах. Это открывает путь для завершения второй оценки, напомнила Брайдтхардт.

"Еврокомиссия приветствует голосование в парламенте Греции по мерам, которые необходимы для выполнения этого пакета (мер, согласованного с институтами). Наши команды внимательно оценят принятое законодательство", — сказала она.

Принятый парламентом Греции закон предусматривает меры экономии и контрмеры, которые включают ряд налоговых льгот и выделение помощи некоторым слоям населения, в основном многодетным семьям и детям, и, по мнению правительства, нивелируют отрицательный эффект политики затягивания поясов. Закон, в частности, предусматривает сокращение на 18% пенсий с 2019 года, снижение зарплат, урезание социальных пособий и повышение налогов, коллективные увольнения трудящихся, определяется их порядок и меры контроля, также планируется реформа в сфере энергетики, приватизация предприятий и определяется среднесрочная финансовая стратегия на 2018-2021 годы.

Правительство Греции надеется, что Еврогруппа 22 мая даст положительную оценку хода реформ, и это разблокирует очередные транши кредита по третьей программе помощи.

Однако высокопоставленный чиновник в ЕС, знакомый с ходом вопроса, рассказал журналистам, что после этого еще потребуется провести анализ устойчивости госдолга страны. Это подтвердила и Брайдтхардт, заявив, что "этот пакет (реформ – ред.) теперь будет дополнен дискуссиями о стратегии, обеспечивающей устойчивость долга Греции".

Источник также рассказал, что для перечисления транша нужно будет дождаться, когда МВФ примет решение вернуться к кредитованию Греции. Ожидается, что решение о перечислении транша может поступить в июне, поскольку в июле стране предстоят выплаты ЕЦБ и прочим кредиторам.