Обвинитель Ассанжа "шокирована" решением прокуратуры Швеции, сообщили в СМИ

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Обвинитель Джулиана Ассанжа "шокирована" решением шведской прокуратуры о прекращении следствия по делу об изнасиловании и не собирается отказываться от своих обвинений, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на адвоката истца.

В пятницу стало известно, что прокуратура Швеции прекратила следствие по делу Ассанжа, подозреваемого в изнасиловании в 2010 году. Полиция Лондона опубликовала заявление, в котором предупредила, что в случае, если Ассанж покинет здание посольства, его снова арестуют. Поводом для ареста в Лондоне станет по-прежнему действующий ордер, выданный Вестминстерским магистратским судом после того, как основатель скандального сайта 29 июня 2012 года отказался сдаться суду.

"Когда предполагаемый насильник может ускользнуть от правосудия и избежать суда – это скандал… Мой клиент шокирована, и никакое решение о прекращении уголовного дела не может изменить того факта, что Ассанж изнасиловал ее", — заявила агентству адвокат Элизабет Фриц.

В Швеции летом 2010 года в отношении Ассанжа начались следственные действия по заявлению двух женщин о его сексуальных притязаниях во время пребывания в Стокгольме. Подозреваемого задержали в Лондоне 7 декабря того же года по запросу шведских правоохранительных органов, настаивавших на его выдаче. Однако через несколько дней Ассанжа отпустили на свободу под залог.

Подозреваемый находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года — тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в Wikileaks.