ООН сообщила о 114 случаях убийства мирных жителей армией Южного Судана

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) заявило о 114 случаях убийств мирных жителей в Южном Судане, совершенных вооруженными силами страны.

УВКПЧ опубликовало доклад о расследовании случаев нарушения прав человека в районе города Ей в течение 2016 года.

"Доклад… описывает случаи нарушений в отношении гражданского населения на основе этнической принадлежности или приверженности противоположной стороне, совершенные обеими сторонами конфликта. Они включают 114 случаев убийств, совершенных проправительственными силами", — говорится в заявлении на официальном сайте управления.

Масштаб нарушений со стороны вооруженной оппозиции пока не определен из-за того, что доступ в районы, где активно действуют эти группы, затруднен, отмечает УВКПЧ.

Южный Судан, в 2011 году отделившийся от Судана, с 2013 года находится в состоянии гражданской войны между представляющими народность динка властями во главе с президентом Сальвой Кииром и оппозицией. Более двух миллионов человек стали вынужденными переселенцами. В августе 2015 года сторонам удалось подписать мирное соглашение, но столкновения вспыхнули вновь менее чем через год.