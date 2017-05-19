В машине Минздрава Литвы обнаружили контрабандную партию сигарет

ВИЛЬНЮС, 19 мая — РИА Новости. Пограничники Литвы задержали служебный автомобиль Национального центра общественного здоровья, подконтрольного Минздраву республики, в котором перевозилась контрабандная партия сигарет, сообщила в пятницу служба по охране госграниц республики.
Как отметили в пресс-службе, пограничники заранее знали, что в данном автомобиле могут нелегально перевозиться сигареты, поэтому он был тщательно проверен.
Национальный центр общественного здоровья является подконтрольным ведомством министерства здравоохранения Литвы.
"Суд может конфисковать автомобиль, в котором перевозилась контрабанда", — добавили в службе по охране госграницы.
По данным ведомства, в салоне и багажнике транспортного средства находилось 500 упаковок сигарет белорусского производства Minsk Capital. В отношении водителя автомобиля, 58-летненего жителя Тяльшяйского района, начато административное расследование. Ему грозит штраф в размере 1,5-4,3 тысячи евро. После допроса водитель был отпущен.