В машине Минздрава Литвы обнаружили контрабандную партию сигарет

ВИЛЬНЮС, 19 мая — РИА Новости. Пограничники Литвы задержали служебный автомобиль Национального центра общественного здоровья, подконтрольного Минздраву республики, в котором перевозилась контрабандная партия сигарет, сообщила в пятницу служба по охране госграниц республики.

"Вечером в четверг инспекторы погранконтроля в Плунгском районе остановили автомобиль Nissan Note с целью проверки. На транспортном средстве находилась наклейка Национального центра общественного здоровья", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как отметили в пресс-службе, пограничники заранее знали, что в данном автомобиле могут нелегально перевозиться сигареты, поэтому он был тщательно проверен.

Национальный центр общественного здоровья является подконтрольным ведомством министерства здравоохранения Литвы.

"Суд может конфисковать автомобиль, в котором перевозилась контрабанда", — добавили в службе по охране госграницы.

По данным ведомства, в салоне и багажнике транспортного средства находилось 500 упаковок сигарет белорусского производства Minsk Capital. В отношении водителя автомобиля, 58-летненего жителя Тяльшяйского района, начато административное расследование. Ему грозит штраф в размере 1,5-4,3 тысячи евро. После допроса водитель был отпущен.