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В мире

В Чернигове памятник Богдану Хмельницкому развернули спиной к Москве

Сюжет:
Ситуация на Украине. Май 2017 (290)
13:5719.05.2017
(обновлено: 14:02 19.05.2017)
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© Фото : Прес-служба Чернігівської міської радиРаботы по реконструкции постамента памятника Богдану Хмельницкому в Чернигове, Украина. Архивное фотоРаботы по реконструкции постамента памятника Богдану Хмельницкому в Чернигове, Украина. Архивное фото
© Фото : Прес-служба Чернігівської міської ради

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости. Памятник гетману Богдану Хмельницкому в украинском Чернигове развернули спиной к Москве, теперь он стоит лицом к центральной площади города и Пятницкой церкви, сообщается на сайте Черниговского городского совета.

Памятник генералу Николаю Федоровичу Ватутину в Киеве, Украина. Архивное фото
© РИА Новости / Р. Якименко
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В центре Киева облили краской памятник генералу Ватутину
Ранее власти города сообщили, что намерены развернуть памятник гетману спиной к Москве, лицом к центральной площади города и Пятницкой церкви, а также в ближайшее время провести работы по реконструкции постамента памятника Хмельницкому.

"Сегодня в Чернигове строители развернули на 180 градусов скульптуру выдающегося украинского гетмана Богдана Хмельницкого, который расположен в одноименном сквере. Теперь гетман стоит лицом к центральной площади города и Пятницкой церкви. Далее строители будут продолжать работы по реконструкции постамента", — говорится в сообщении.

В горсовете сообщили, что на разворот фигуры гетмана на памятнике Чернигов потратил из городского бюджета 14,5 тысячи гривен (557 долларов), но эти работы являются лишь малой частью общей реконструкции постамента. За 557 долларов власти провели демонтаж фигуры памятника, масса которого составляет 5 тонн, его установку, а также возведение и демонтаж строительных лесов.

По данным властей, остальные работы по реконструкции памятника включат в себя фактически формирование нового фундамента под постамент, который немного наклонился и основа не может обеспечить памятнику необходимую прочность. При дальнейшем повреждении не исключено его разрушение. Поэтому в ходе реконструкции предусмотрено закрепление постамента с помощью свай, сообщили в горсовете.

Также в реконструкцию входят другие реставрационные работы – вплоть до ремонта эмблем, химического закрепления гипса на лепном декоре и художественной росписи его поверхности. В целом работы обойдутся в 700 тысяч гривен (26,9 тысячи долларов).

Как указано на сайте горсовета, скульптура Хмельницкого — это работа скульптора Ивана Кавалеридзе. Автор памятника — черниговский архитектор Андрей Карнабед. По данным властей, он хотел установить фигуру Хмельницкого лицом к центральной площади города и Пятницкой церкви, однако тогдашнее партийное руководство заставило строителей развернуть скульптуру в противоположную сторону, лицом к обкому партии.

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