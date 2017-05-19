Угрожающего суицидом жителя Турина остановила чашка капучино

РИМ, 19 мая — РИА Новости, Александр Логунов. Жителя итальянского Турина, который бросал мебель с балкона и угрожал застрелиться, уговорили сдаться в обмен на капучино.

Осада квартиры 52-летнего туринца Фердинандо Урцини продлилась 22 часа. Еще накануне он заперся у себя дома на шестом этаже и начал выбрасывать с балкона в прохожих предметы мебели, бытовую технику и даже аквариум с рыбками.

Параллельно Урцини начал вещание в интернете: в серии видеороликов на своей странице в Facebook он требовал встречи с журналистами и утверждал, что ему угрожает мафиозный клан ндрангета. Судя по кадрам трансляции, у мужчины был пистолет.

"Устав после долгого сопротивления, коммерсант из Калабрии с биполярным расстройством дал убедить себя открыть себя дверь карабинерам, которые уговорили его, принеся капучино на завтрак", — говорится в сообщении газеты Il Blitz Quotidiano.

Мотивы мужчины пока неясны, однако, по сообщению газета La Repubblica, он в прошлом проходил лечение в психиатрической больнице. Причиной кризиса могли стать недавний развод с женой и большая задолженность перед банком.