Угрожающего суицидом жителя Турина остановила чашка капучино

РИМ, 19 мая — РИА Новости, Александр Логунов. Жителя итальянского Турина, который бросал мебель с балкона и угрожал застрелиться, уговорили сдаться в обмен на капучино.
Параллельно Урцини начал вещание в интернете: в серии видеороликов на своей странице в Facebook он требовал встречи с журналистами и утверждал, что ему угрожает мафиозный клан ндрангета. Судя по кадрам трансляции, у мужчины был пистолет.
"Устав после долгого сопротивления, коммерсант из Калабрии с биполярным расстройством дал убедить себя открыть себя дверь карабинерам, которые уговорили его, принеся капучино на завтрак", — говорится в сообщении газеты Il Blitz Quotidiano.
Мотивы мужчины пока неясны, однако, по сообщению газета La Repubblica, он в прошлом проходил лечение в психиатрической больнице. Причиной кризиса могли стать недавний развод с женой и большая задолженность перед банком.