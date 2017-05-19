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В мире

В Белоруссии назвали странной информацию об антибиотиках в ее продукции

13:3919.05.2017
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкМолочный комбинат. Архивное фотоМолочный комбинат. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МИНСК, 19 мая – РИА Новости, Нина Гурина. Глава Минсельхозпрода Белоруссии Леонид Заяц заявил, что сообщения об обнаружении Россельхознадзором в белорусской молочной продукции антибиотиков вызывают недоумение в республике.

Производство сыра. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Россельхознадзор ограничил поставки молочной продукции из Белоруссии

Россельхознадзор с 15 мая ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении девяти белорусских предприятий после обнаружения в их продукции несоответствий нормам РФ, в частности, по содержанию антибиотиков. С 19 мая он ввел временные ограничения на поставки в РФ продукции ряда белорусских производителей сухого молока, сыра и масла.

"Последние события по ограничению поставок наших молочных предприятий вызывают недоумение и у нас, и у наших заводов. Весь год производили молоко, перерабатывали, отправляли все в Россию. Не было ни одного факта, чтобы в нашей продукции обнаружили антибиотики. Поэтому меня последние заявления коллег, откровенно говоря, удивляют", — приводит в пятницу слова министра агентство Белта.

По его словам, в Минске видят "предвзятое отношение со стороны сотрудников определенных ведомств к продукции, поставляемой из Белоруссии".

Заяц заявил о качестве и экологичности белорусской молочной продукции, что ценится во многих странах, куда она поставляется. "Мы ужесточили свои ГОСТы, в том числе повысили требования к качеству сырья. Действует многоступенчатый контроль — от сырья до переработки, отправки продукции на рынок потребителей. Выстроена эффективная система контроля качества. К слову, качество нашего молока превышает требования ГОСТов Европейского союза", — подчеркнул министр.

Москва. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
В Москве пройдут переговоры по поставкам белорусской сельхозпродукции

Он также заявил, что белорусские производители не мешают российским на рынке РФ. "России ежегодно не хватает около 7 миллионов тонн молока, и здесь мы подставляем свое плечо. За прошедший год в пересчете на молоко мы экспортировали в РФ 4,1 миллиона тонн (молочной продукции – ред.)… Наши страны входят в ЕАЭС, и мы должны соблюдать взаимные интересы друг друга. Ограничивать продвижение белорусской продукции на российский рынок – безосновательно", — подчеркнул министр.

Заяц добавил, что "на деле пока закрытыми для поставок на российский рынок остаются 12 молочных заводов и семь мясокомбинатов".

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