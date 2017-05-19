Минск не пытается "усидеть на двух стульях". заявили в МИД Белоруссии

МИНСК, 19 мая – РИА Новости, Нина Гурина. Белоруссия проводит многовекторную политику, не пытаясь строить отношения с одними внешнеполитическими партнерами в ущерб другим, заявил в пятницу министр иностранных дел республики Владимир Макей.

"Нас не раз подталкивали к тому, чтобы мы совершили геополитический выбор, и с востока, и с запада. Белорусские интересы не замыкаются на каком-то одном направлении, а наша внешняя политика — не пресловутая попытка усидеть на двух стульях. Суть ее заключается в планомерной выработке внутренних и внешних условий для построения множественности геополитических опор", — сказал Макей, выступая на международной конференции "Минский диалог: 25 лет внешней политики Белоруссии".

Министр подчеркнул, что союзнические отношения с Россией Белоруссия строит не за счет ущемления интересов стран Евросоюза, а развитие отношений с ЕС не противоречит тесному взаимодействию с восточными партнерами.

"Мы нацелены на укрепление взаимодействия со всеми соседями: и с востока, и с запада, и с юга, и с севера… Не в ущерб кому-то, не за счет кого-то и не против кого-то… Мы не дали втянуть себя в конфликты, сохранили добрые отношения со всеми соседями, вносим вклад в урегулирование ситуации на востоке Украины. Современная Белоруссия, без преувеличения, является одной из опор безопасности в европейском регионе", — заявил Макей.

По его словам, "мир не стал проще, место одних разделительных линий занимают другие", что только подтверждает верность избранного руководством Белоруссии принципиального курса на многовекторность внешней политики.

"Находясь на стыке Евразийского экономического союза и Европейского союза, Белоруссия выступает за формирование устойчивых механизмов диалога между этими двумя интеграционными объединениями", — добавил глава МИД.