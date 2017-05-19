В Лондоне у посольства Эквадора после новости об Ассанже собираются люди

ЛОНДОН, 19 мая — РИА Новости. Сторонники основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа начали приходить к зданию посольства Эквадора в Лондоне после новости из Швеции о прекращении следствия по делу Ассанжа, передает корреспондент РИА Новости.
В настоящее время перед балконом, с которого обычно Ассанж выступал перед публикой, собралось около 20 человек, приехали и начали вещание первые журналисты. Пока неизвестно, будет ли "герой дня" делать заявление и если будет, то в какое время.
В Швеции летом 2010 года в отношении Ассанжа начались следственные действия по заявлению двух женщин о сексуальных притязаниях во время его пребывания в Стокгольме. Подозреваемого задержали в Лондоне 7 декабря того же года по запросу шведских правоохранительных органов, настаивавших на его выдаче. Однако через несколько дней Ассанжа отпустили на свободу под залог. Подозреваемый находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года — тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в Wikileaks.