WikiLeaks опубликовал очередную порцию конфиденциальных документов ЦРУ

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Портал WikiLeaks опубликовал новую порцию конфиденциальных документов ЦРУ в рамках серии публикаций под общим названием Vault 7.

Предыдущий пакет документов об инструментах кибершпионажа "После полуночи" (AfterMidnight) и "Убийца" (Assassin) был опубликован 12 мая.

Очередная публикация описывает проект, обозначенный ЦРУ как "Афина" (Athena). Программа обеспечивает удаленную настройку системы, загрузку узкоспециализированных вредоносных программ на зараженный компьютер и передачу с него файлов. Программа работает на операционных системах Microsoft и была разработана ЦРУ совместно с компанией Siege Technologies, зарегистрированной в американском Нью-Хэмпшире.

WikiLeaks опубликовал первую часть пакета документов ЦРУ 7 марта, сообщалось, что эта публикация станет крупнейшей утечкой конфиденциальных бумаг разведывательного ведомства. Она включает более 8,7 тысячи документов и файлов, хранившихся в изолированной внутренней сети Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли (штат Виргиния).