Тысячи людей в Бразилии вышли на демонстрации, требуя отставки президента

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Тысячи людей в Бразилии вышли на демонстрации с требованием отставки президента Мишела Темера и проведения всеобщих выборов, сообщает новостной портал 14ymedio.

По информации портала, протесты затронули более десяти городов страны. Самые масштабные прошли в Рио-да-Жанейро, Сан-Паулу и в столице страны Бразилиа.

В Рио-де-Жанейро на улицы вышли более 2 тысяч протестующих. В Сан-Паулу толпа заняла одну из главных улиц города авеню Паулиста. Протестующие выкрикивали лозунги против президента.

Верховный суд Бразилии одобрил расследование в отношении главы государства Мишела Темера в связи с запросом одного из депутатов после опубликованной порталом Globo аудиозаписи. В ходе беседы Темер якобы дает распоряжение заплатить более 630 тысяч долларов экс-главе палаты депутатов Эдуарду Кунье "за молчание" по делу о коррупции вокруг нефтяной компании Petrobras. Сам Темер отвергает обвинения и заявляет, что не уйдет в отставку. Представляющие социалистическую партию министры обороны и культуры Бразилии уходят в отставку на фоне разразившегося скандала.

В случае импичмента Темера пост временного исполняющего обязанности главы государства на срок до 90 дней должен занять глава палаты депутатов бразильского парламента, после чего должны состояться выборы президента, причем не прямые, а через голосование парламентариев. При этом всенародные выборы президента страны намечены на 2018 год.

В августе прошло года была отстранена от должности предыдущий президент Дилма Роуссефф.