Burger King грозит штраф за раздачу листовок на парковке Дахау

БЕРЛИН, 19 мая — РИА Новости, Маргарита Костив. Ресторану быстрого питания Burger King будет грозить штраф в размере до 250 тысяч евро в случае, если оно продолжит организовывать раздачу рекламных листовок на парковке мемориального комплекса на территории бывшего концлагеря Дахау, сообщила РИА Новости в пятницу представитель пресс-службы земельного суда Мюнхена II Ульрике Кюрст.

По данным СМИ, представители Burger King, расположенного поблизости, на протяжении нескольких лет регулярно раздавали рекламные листовки на парковке мемориального комплекса с целью привлечения клиентов. Несмотря на многократные просьбы со стороны представителей мемориала, подобные акции не прекращались. Фонд мемориальных комплексов Баварии счел это оскорбительным и передал дело в суд. Третьего марта было вынесено временное решение, запрещающее раздачу листовок, представители холдинга подали на него апелляцию.

Как сообщила Кюрст, участники судебного процесса, состоявшегося в среду, достигли мирового соглашения. "Ответчики добровольно согласились в будущем больше не заниматься рекламой на парковке. Если они нарушат это обязательство, суд может назначить им денежный штраф, максимальный размер которого составляет 250 тысяч евро", — заявила Кюрст, отметив, что сумма штрафа, как правило, значительно меньше.

Лагерь Дахау расположен в Баварии, это один из первых концлагерей на территории Германии. По разным оценкам, в нем были загублены от 30 тысяч до 70 тысяч узников.