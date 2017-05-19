Российский дипломат рассказал о зарубежных фабриках интернет-троллей

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Ряд иностранных государств содержит фабрики интернет-троллей, заявил начальник отдела цифровой дипломатии Департамента информации и печати МИД России Сергей Налобин, выступая на третьем Международном Форуме "Русскоязычное вещание в условиях повышения роли информации в мире", проходящем в МИА "Россия сегодня".

Он сообщил, что МИД РФ использует свои аккаунты в социальных сетях для завлечения читателей на официальный сайт российского внешнеполитического ведомства.

"Используем в работе, естественно, мидовский веб-сайт, который также входит в инструментарий цифровой дипломатии, но мы для себя решили, что сейчас веб-сайт является базой в этой работе, а соцсети мы используем для завлечения соответствующих читателей на наш сайт", — сообщил он.

При этом, указал дипломат, важно не забывать про наличие так называемых интернет-троллей, которые делают своим заработком использование сети интернет в некорректных и некультурных целях.

"Существуют целые, так называемые, фабрики троллей, в том числе, на бюджете у ряда иностранных государств, которые проводят в соцсетях сигналы соответствующих государств, в том числе, пытаясь вызвать нашу реакцию. То есть мы видим, что нас специально вызывают путем таких заранее оскорбительных, хамских реплик на комментарии. Мы внимательно смотрим, кто пишет, стараемся идентифицировать человека, который это пишет, чтобы понять — тролль ли это, или это серьезный, известный в той или иной стране пребывания деятель, и соответственно, если есть возможность, вступить в дискуссию с человеком и рассказать ему подробнее о наших позициях", — добавил Налобин.

Форум "Русскоязычное вещание в условиях повышения роли информации в мире " организует Российская Академия Радио (РАР) при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, а также при содействии Департамента информации и печати МИД России. Задачи форума — содействовать формированию объективного образа России за рубежом, повышению уровня грамотности и владения русским языком в иностранных СМИ, продвижению русской культуры и русского языка. Форум проводится для укрепления международного сотрудничества среди представителей радио- и телесообщества, вещающих на русском языке в России, странах СНГ, ближнего и дальнего зарубежья.