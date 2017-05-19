В Швеции прокуратура отменила ордер на арест Ассанжа

СТОКГОЛЬМ, 19 мая – РИА Новости, Людмила Божко. Прокуратура Швеции приняла решение об отмене ордера на арест основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, в отношении которого прекращено следствие по делу об изнасиловании.
В начале мая адвокаты Ассанжа обжаловали ордер на арест своего клиента, и уведомление прокурора стало ответом на это обжалование.
Адвокаты, руководствуясь самыми разными юридическими доводами, просили об отмене ордера несколько раз — в 2010, 2014, 2015 и 2016 годах — и получали отказ. В этот раз адвокаты объяснили свое требование об отмене ордера на арест опасениями передачи Ассанжа властям США.