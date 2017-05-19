В Лондоне пригрозили арестовать Ассанжа, если он покинет посольство

Полицейские у посольства Эквадора в Лондоне в день допроса основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Архивное фото

Полицейские у посольства Эквадора в Лондоне в день допроса основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Архивное фото

ЛОНДОН, 19 мая — РИА Новости. Полиция Лондона грозит арестовать основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа в случае, если тот покинет посольство Эквадора, говорится в заявлении правоохранителей.

"Вестминстерский магистратский суд выдал ордер на арест Джулиана Ассанжа после того, как он отказался 29 июня 2012 года сдаться суду. Полиция Лондона обязана выполнить обязательства по этому ордеру в случае, если фигурант покинет посольство" — говорится в заявлении.

В пятницу стало известно, что прокуратура Швеции прекратила следствие по делу Ассанжа, подозреваемого в изнасиловании в Швеции в 2010 году.

В Швеции летом 2010 года в отношении Ассанжа начались следственные действия по заявлению двух женщин о сексуальных притязаниях во время его пребывания в Стокгольме. Подозреваемого задержали в Лондоне 7 декабря того же года по запросу шведских правоохранительных органов, настаивавших на его выдаче. Однако через несколько дней Ассанжа отпустили на свободу под залог.

Подозреваемый находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года — тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.

"Господина Ассанжа преследовали согласно Европейскому ордеру на арест (EAW) за очень серьезное преступление… Теперь, когда ситуация изменилась и шведские власти прекратили расследование по этому делу, преследование господина Ассанжа по гораздо менее серьезному делу сохраняется", — говорится в заявлении полиции.

Полиция не раскрывает своих планов в отношении того, каким образом правоохранители собираются заниматься делом Ассанжа впредь, но отмечает, что в приоритете будут другие преступления в Лондоне, более серьезные.