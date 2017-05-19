В Лондоне пригрозили арестовать Ассанжа, если он покинет посольство

ЛОНДОН, 19 мая — РИА Новости. Полиция Лондона грозит арестовать основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа в случае, если тот покинет посольство Эквадора, говорится в заявлении правоохранителей.
В пятницу стало известно, что прокуратура Швеции прекратила следствие по делу Ассанжа, подозреваемого в изнасиловании в Швеции в 2010 году.
В Швеции летом 2010 года в отношении Ассанжа начались следственные действия по заявлению двух женщин о сексуальных притязаниях во время его пребывания в Стокгольме. Подозреваемого задержали в Лондоне 7 декабря того же года по запросу шведских правоохранительных органов, настаивавших на его выдаче. Однако через несколько дней Ассанжа отпустили на свободу под залог.
"Господина Ассанжа преследовали согласно Европейскому ордеру на арест (EAW) за очень серьезное преступление… Теперь, когда ситуация изменилась и шведские власти прекратили расследование по этому делу, преследование господина Ассанжа по гораздо менее серьезному делу сохраняется", — говорится в заявлении полиции.
Полиция не раскрывает своих планов в отношении того, каким образом правоохранители собираются заниматься делом Ассанжа впредь, но отмечает, что в приоритете будут другие преступления в Лондоне, более серьезные.